Warner Bros. annonce les dates de sortie de "Flash" et "Matrix 4"

Bande Annonce Officielle du film de Science Fiction "MATRIX" réalisé par les Wachowski et avec Keanu Reeves et Laurence Fishburne. Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson devient Neo la nuit venue. A cheval entre deux mondes, Neo est assailli par d'étranges songes et des messages cryptés provenant d'un certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller au-delà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses pensées : qu'est-ce que la Matrice ? Mais Morpheus est persuadé que Neo est l'Elu, le libérateur mythique de l'humanité annoncé selon la prophétie. Ensemble, ils se lancent dans une lutte sans retour contre la Matrice et ses terribles agents... Un Film de : Lana et Andy Wachowski Avec : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano, Gloria Foster, Marcus Chong, Julian Arahanga