Warner Bros a trouvé le réalisateur de son remake du "Fugitif"

Albert Hughes, à qui l'on doit notamment "From Hell", qu'il a réalisé avec son frère jumeau, a été choisi par le studio pour diriger une nouvelle version du "Fugitif", thriller sorti en 1993 et mettant en scène Harrison Ford et Tommy Lee Jones.

"Le Fugitif" ("The Fugitive" en version originale) est le thriller d'Andrew Davis qui a relancé la carrière d'Harrison Ford. Ce dernier incarne le docteur Richard Kimble, accusé à tort d'avoir assassiné sa femme. Il devra trouver le vrai meurtrier alors qu'il est la cible d'une chasse à l'homme menée par le chef de l'unité des marshals des États-Unis, Samuel Gerard, incarné par Tommy Lee Jones.

Warner Bros a décidé d'en faire un remake réalisé par Albert Hughes, écrit par Brian Tucker et produit par Erik Feig, annonce le Hollywood Reporter. Un pari osé puisque "Le Fugitif" a été loué par la critique, obtenant sept nominations aux Oscars, dont celle du meilleur film.

En parallèle, Quibi, le prochain service de vidéo à la demande, imaginé par Jeffrey Katzenberg, travaille également sur une variante modernisée du "Fugitif" avec Boyd Holbrook et Kiefer Sutherland.