Viola Davis va produire la comédie "House of Chow"

À travers sa société JuVee Productions, l’actrice américaine Viola Davis va produire une nouvelle comédie intitulée "House of Chow". Pour ce faire, elle fera équipe avec Jude Weng ("Black-ish", "The Good Place") à la réalisation et Ken Cheng pour l’écriture du scénario, selon Deadline.

"House of Chow" racontera la collaboration difficile entre Vicky et Charlie Chow, un frère et une sœur d’une trentaine d’années qui se sont un peu éloignés l’un de l’autre. Afin de donner un sens à leur vie dysfonctionnelle et décevante, ils vont faire équipe pour faire revivre le restaurant chinois familial. Pour en arriver jusque-là, Vicky et Charlie devront duper les critiques culinaires de Los Angeles et agir comme s’ils étaient heureux d’être là où ils sont. Une histoire basée sur l’enfance de Ken Cheng élevé dans les cuisines d’un restaurant.

"Des contenus de qualités pour personnes de couleur"

La nouvelle série est développée par Ken Cheng ("Wilfred", "Betas"), qui signera l’écriture de l’épisode pilote et fera partie des producteurs exécutifs. Jude Weng ("Bienvenue chez les Huang", "Grown-ish") réalisera ce premier épisode. Il faudra attendre l’aval de la chaîne HBO, avant de découvrir le nombre d’épisodes qui composera une première saison potentielle. Pour le moment, aucune date de tournage n’a été avancée par la production.

"Nous, dans l’équipe de JuVee, poursuivons notre mission de nous faire le porte-parole de ceux qui n’en ont pas et de fournir des contenus de qualité pour des personnes de couleurs", ont déclaré conjointement Viola Davis et Julius Tennon dans un communiqué. "'House of Chow' fait partie de cette mission. Nous sommes plus qu’emballés par son attrait universel et sa profonde valeur artistique", ont-ils poursuivi. En attendant, Viola Davis produira une série adaptée du film "Fast Color", ainsi que le biopic sur Shirley Chisholm, la première femme afro-Américaine élue au Congrès américain.