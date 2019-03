Vacancy, en avant-première au festival Millenium

Alexandra Kandy Longuet est une réalisatrice française, née à Paris. Elle s’est formée au cinéma en Belgique. L’auteure de Nouvelle-Orléans, laboratoire de l’Amérique poursuit l’exploration des Etats-Unis avec un nouveau documentaire tourné en Californie.

Vacancy plante le décor du motel à l’abandon et brosse le portrait des déshérités de la société américaine qui trouvent refuge dans ce lieu sordide. Le motel apparaît comme une métaphore des Etats-Unis en déliquescence économique. Il renvoie à la situation financière d’une population à deux vitesses où l’écart se creuse entre les riches et les pauvres et où la classe moyenne disparaît de plus en plus. Les personnes qui ont tout perdu n’ont pas les moyens de trouver un autre logement. Ils règlent chaque jour la note de la chambre et s’installent dans la précarité à long terme. Le rêve américain se brise sur l’écran de la réalité. Bagdad Café est en lambeaux et les occupants du lieu espèrent une autre situation, en pure perte. Ils sont à l’arrêt. Ils attendent un nouveau job. Ils sont en instance de divorce. L’attente est en acte dans un espace paradoxal, car le motel accueille des voyageurs de passage qui déposent leurs valises pour longtemps. A la fois clos et ouvert, il se referme sur l’envers du rêve et l’endroit de la désillusion..

Alexandra Kandy Longuet a rencontré des personnes à l’humanité forte. Big Daddy a joué et il a tout perdu. Beverly a placé ses effets dans un garde-meubles. Payer le garde-meubles lui donne une sensation de stabilité. Les éléments que ce soit la couleur du ciel ou la vitesse d’un nuage apportent à certains plans une pointe d’onirisme. Dans la vie âpre des States, le réel vole en éclats.

Vacancy a reçu le prix du meilleur documentaire au festival de Jihlava en République tchèque. Avant-Première, 27 mars-19h, Galeries, Bruxelles dans le cadre du festival Millenium. Sortie en salles, 3 avril.