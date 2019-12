Universal abandonne l'idée que "Cats" puisse avoir un Oscar

Une semaine après que le réalisateur Tom Hooper a envoyé aux salles de cinéma une nouvelle version de son long-métrage – pourtant déjà sorti – avec de meilleurs effets spéciaux, Universal a retiré "Cats" de la liste qui explique aux votants de l’Académie des Oscars les raisons pour lesquelles les films présentés méritent un prix. Le studio abandonne donc tout espoir de sauver la fiction, adaptée de la comédie musicale du même nom, créée par Andrew Lloyd Webber en 1978 pour Broadway.

C’est l’hebdomadaire Variety qui a remarqué que "Cats" ne fait plus partie de la campagne "For Your Consideration" du studio. Cette page répertorie toutes les œuvres distribuées par Universal qu’ils jugent dignes d’être nommées dans de grandes cérémonies de remise de prix. Chaque année, les principaux studios dépensent beaucoup d’argent dans ces publicités qui visent à convaincre l’industrie du cinéma de voter pour eux. Le film n’est pas non plus disponible sur la plateforme de streaming où les membres de l'Académie des Oscars peuvent regarder les meilleures productions de l’année.

Ce geste coïncide avec le très mauvais accueil critique de "Cats". Le long-métrage a également été boudé par le public américain, avec seulement 6,5 millions de dollars de recettes pour ses trois premiers jours d’exploitation, alors que son budget s’élevait à 95 millions de dollars. Pour rappel, l’histoire de cette comédie musicale est celle d’une tribu de chats appelée les Jellicle. Une nuit par an, ils se réunissent tous pour un bal et décident lequel d’entre eux pourra entrer au paradis de la Jellicosphère et renaître afin d’avoir une nouvelle vie.

Côté casting, on retrouve Judi Dench (Old Deuteronomy), Taylor Swift (Bombalurina), Jennifer Hudson (Grizabella), James Corden (Bustopher Jones), Rebel Wilson (Jennyanydots), Steven McRae (Skimbleshanks), Ian McKellen (Gus), Jason Derulo (Rum Tum Tugger) et Idris Elba (Macavity). "Cats" vient seulement de sortir en Belgique, le 25 décembre dernier.