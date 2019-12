Une des meilleures années pour les cinémas en France, avec plus de 213 millions d'entrées

Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? - Bande-annonce - 31/12/2019 Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? - Sortie le 30 janvier 2019 Un film de Philippe de Chauveron Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan L'histoire de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…