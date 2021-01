Un film sur Alice Guy, la première femme cinéaste, est en préparation

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant elle a eu un rôle majeur dans l’histoire du cinéma mondial. Alice Guy, première femme derrière une caméra, va avoir droit à son biopic.

Alice Guy (1873-1968) est une pionnière du 7e art, au même titre que les frères Lumière ou Georges Méliès. A une époque où le cinéma n’est encore considéré que comme une invention loufoque ou une attraction de foire, cette Française va contribuer à lui donner ses lettres de noblesse, et être à l'origine d'un millier de courts métrages et de films muets.

Première femme réalisatrice, mais aussi première à écrire des scénarios et à ouvrir une maison de production (en 1910, en Amérique, alors que Hollywood n’existe pas encore), Alice Guy n’est pas seulement pionnière parce qu’elle est une femme dans un monde d’hommes. C’est également elle qui est à l’origine du premier film considéré comme une fiction, mais aussi du premier péplum, du premier film sur le féminisme, du premier film avec un casting entièrement afro-américain, ou encore du premier making-of. Pourtant son nom est largement tombé dans l’oubli, connu seulement de quelques cinéphiles.

Cette injustice va peut-être être réparée grâce au biopic qui serait, selon le site Deadline, en préparation. Aux commandes, une autre femme, la réalisatrice Pamela B. Green, qui était déjà à l’origine d’un documentaire remarqué à Cannes en 2018. Be Natural, l’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché, narré par Jodie Foster, avait été projeté dans le cadre de Cannes Classiques, séances sur l’histoire du cinéma. On ne connaît encore rien du casting, de l’intrigue, ni même d’une date de tournage ou de diffusion. Il faudra sans doute attendre encore quelques mois pour avoir plus d’informations sur ce film prometteur.