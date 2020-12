Trois films de Charlie Chaplin pour clôturer l'année avec la Cinematek

Pour terminer cette année pendant laquelle ses portes ont souvent été closes, la Cinémathèque Royale de Belgique s'est tournée vers une valeur sûre : Charlie Chaplin.



Si la plupart des cinéphiles connaissent sans doute les films majeurs de Charlie Chaplin comme “Les Lumières de la Ville” et “Le Dictateur”, il n'en est pas autant de ses premiers courts-métrages. C'est cette partie méconnue de l'œuvre du comédien moustachu que la Cinematek nous donne l’occasion de (re)découvrir en ligne. Tous les jeudis à 15h (pour le restant du mois du décembre), la page Facebook de l'institution proposera des “lives” au cours desquels les internautes pourront à la fois regarder les films de Chaplin et le pianiste qui les accompagne en direct.



Réalisés en 1916 et 1917 par Chaplin sous la bannière des studios Mutual Film, les trois courts-métrages de la sélection, qui sont présentés en version restaurée, mettent tous en scène l'inoubliable personnage de Charlot, vagabond au cœur tendre et à la maladresse extraordinaire.



Si vous ne pouvez être devant votre écran lors de leur diffusion, pas d'inquiétude : comme pour les précédents films diffusés par la Cinematek, il sera possible de les voir dans les jours qui suivent leur mise en ligne. Une belle occasion de se plonger dans le cinéma espiègle et inventif de Chaplin.

Au programme :