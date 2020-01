Tina Fey et Amy Poehler présenteront les prochains Golden Globes

Alors que le verdict de la 77e édition des Golden Globes vient à peine de tomber – ils étaient diffusés le 5 janvier dernier –, les animateurs de l’année prochaine sont d’ores et déjà connus. Le duo féminin constitué d’Amy Poehler et de Tina Fey succédera à Ricky Gervais début 2021.

Après 2013, 2014 et 2015, Tina Fey et Amy Poehler seront les maîtresses de cérémonie des Golden Globes pour la quatrième fois en 2021. L’annonce a été faite samedi à l’occasion d’une rencontre avec la presse, dans le cadre de la Television Critics Association. "On ne peut pas nier que l’alchimie comique entre Tina et Amy est contagieuse, a déclaré dans un communiqué Lorenzo Soria, président de la Hollywood Foreign Press Association. Tout le monde a hâte de retrouver ce duo dynamique sur la scène des Golden Globes".

Cette nouvelle intervient alors que depuis quelque temps, les grands shows américains de remises de prix ont du mal à trouver des présentateurs. La chaîne ABC a ainsi révélé la semaine dernière que la cérémonie des Oscars 2020 aura lieu sans animateur pour la deuxième année consécutive. La date de diffusion de la 78e édition des Golden Globes n’est pas encore déterminée, mais elle devrait avoir lieu en janvier 2021 et sera retransmise en direct sur NBC.