"The Many Saints of Newark" : le prequel des "Soprano" a trouvé son réalisateur

Alan Taylor, connu pour avoir réalisé "Thor : Le Monde des ténèbres" (2013), "Terminator Genisys" (2015) mais également plusieurs épisodes des séries "Mad Men" et "Game of Thrones", sera aux commandes de "The Many Saints of Newark".

Les "Soprano", la célèbre série diffusée sur HBO pendant six saisons entre 1999 et 2007, va être déclinée en film. La société de production New Line Cinema a acheté le script en mars au créateur original de la fiction, David Chase. Selon The Wrap, "The Many Saints of Newark" se passera dans les années 60 à Newark où les conflits entre les communautés italo et afro-américaines sont incessants. Après quatre jours de révolte en juillet 1967, 26 personnes furent tuées et des centaines d'autres blessées.

Le long-métrage devrait mettre en scène des versions plus jeunes de certains personnages déjà présents dans cette série acclamée par la critique (21 Emmys remportés sur 111 nominations). James Gandolfini, la star des "Soprano" avec son rôle de Tony Soprano, est mort en 2013.