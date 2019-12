"The Irishman", nommé quatorze fois aux Critics' Choice Awards

La course aux Oscars est lancée. En attendant les nominations des Golden Globes lundi, la Broadcast Film Critics Association a dévoilé les siennes ce dimanche. "The Irishman", le nouveau film de Martin Scorsese, sorti sur Netflix le 27 novembre dernier, fait figure de favori, avec quatorze citations.

"The Irishman" succédera-t-il à "Roma" d’Alfonso Cuarón, lauréat en 2018 des Critics' Choice Awards ? Le long-métrage est sur la bonne voie après avoir été mentionné notamment dans les catégories reines : meilleur film, meilleur réalisateur pour Martin Scorsese et meilleurs acteurs pour Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci.

"Once Upon a Time in Hollywood" jouera le rôle d’outsider, avec douze nominations. Leonardo DiCaprio et Brad Pitt sont dans la course pour avoir le trophée du meilleur acteur, tandis que Quentin Tarantino pourrait recevoir celui du cinéaste de l’année.

"Les Filles du docteur March" de Greta Gerwig, "1917" de Sam Mendes et "Marriage Story" de Noah Baumbach sont également bien placés. Dans le domaine de la télévision, la série "When They See Us" de Netflix mène la danse, suivie de "This Is Us" (NBC) et "Bienvenue à Schitt’s Creek" (CBC).

Les résultats seront annoncés le 12 janvier prochain depuis Santa Monica en Californie.