"The Ballad of Buster Scruggs" : Netflix diffuse la première bande-annonce officielle de la série des frères Cohen

Ce western, découpé en six parties, est le troisième des réalisateurs après "No Country for Old Men" en 2008 et "True Grit" en 2010. Un avant-goût a été publié par Netflix ce mercredi en attendant d'être disponible sur la plateforme de streaming le 16 novembre prochain.

Joel Coen et Ethan Coen annoncent leur retour après la comédie "Ave, César ! " en 2016 et "Inside Llewyn Davis" en 2013. Cette fois, les cinéastes ont réalisé, écrit et produit "The Ballad of Buster Scruggs", qui raconte six histoires consacrées à l'Ouest Américain. Premier volet de cette série, "The Ballad of Buster Scruggs" met en scène un chanteur (Tim Blake Nelson) tandis que "Near Algodones" suit un braqueur de banque (James Franco).

La série a été diffusée en avant-première mondiale à la Mostra de Venise le mois dernier. Elle a été récompensée du prix du meilleur scénario.