Taika Waititi, courtisé pour réaliser un prochain film "Star Wars"

Le cinéaste néo-zélandais Taika Waititi, fort des succès récents de "Thor : Ragnarok" (2017) et de "Jojo Rabbit" (2019), nommé aux Oscars 2020 à six reprises, est en discussions pour développer un nouveau long-métrage issu de la saga "Star Wars", selon Variety.

"Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker", sorti en France le 18 décembre 2019, est le dernier opus de la franchise que les spectateurs ont pu découvrir au cinéma. Il clôture les trilogies consacrées à la famille Skywalker, commencées il y a plus de quarante ans, en 1977. Désormais, la saga cinématographique est en pause pour plusieurs années, en termes de films prévus. Mais le processus de création, lui, ne s’arrête pas pour autant : Taika Waititi a ainsi été approché pour diriger un nouveau chapitre. Disney et Lucasfilm n’ont pas souhaité commenter cette information.

Taika Waititi est devenu très apprécié des fans de "Star Wars", depuis qu’il a dirigé le dernier épisode de la première saison de "The Mandalorian", série située dans ce même univers de science-fiction. Sa cote est aussi montée en flèche à Hollywood grâce à son dernier long-métrage, "Jojo Rabbit", avec Scarlett Johansson, nommé six fois aux Oscars. À noter que Disney a d’ores et déjà prévu de sortir un film "Star Wars" inédit le 16 décembre 2022 aux États-Unis.