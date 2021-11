Sylvie Ohayon, réalisatrice du film "Haute Couture" : "Avec le cinéma, vous recréez le monde, c’est magique !"

Le scénario de "Haute couture", écrit par la réalisatrice d’origine tunisienne Sylvie Ohayon, est a priori – sans mauvais jeu de mots – cousu de fil blanc : la rencontre entre deux femmes que tout sépare, l’âge, la culture, le milieu social. Mais l’intérêt du film est ailleurs : dans l’esprit des dialogues et la justesse de l’interprétation. Avec Esther, Nathalie Baye trouve un de ses meilleurs rôles depuis des lustres, et Lyna Khoudri ("Papicha", "The french dispatch") confirme les espoirs qu’on place en elle. Film sur la transmission, éloge d’un métier, "Haute couture" se révèle plus émouvant que prévu…

Comment la réalisatrice a-t-elle fait le choix de ses interprètes, offrant à Nathalie Baye un de ses meilleurs rôles depuis longtemps ?