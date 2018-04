Steven Spielberg va produire "Blackhawk", son premier film DC Comics

Comblé par le succès de "Ready Player One", Steven Spielberg a décidé de refaire équipe avec le studio Warner Bros pour "Blackhawk", long-métrage basé sur les comics éponymes de Chuck Cuidera, Bob Powell et la légende du roman graphique Will Eisner.

Le réalisateur des "Dents de la mer" va produire le film via sa société Amblin Entertainment avec l'équipe technique de "Ready Player One". Selon le Hollywood Reporter, il développerait aussi "Blackhawk" dans l'idée d'occuper le fauteuil de réalisateur, encore vacant à ce stade de la production.

Le scénario du film est en cours d'écriture par David Koepp, fidèle collaborateur de Spielberg déjà à l'oeuvre sur "Jurassic Park", "La Guerre des Mondes" ou encore "Indiana Jones et Le Royaume du Crâne de Cristal".

"Blackhawk" est une série de comics parue chez Quality Comics puis DC Comics entre 1941 et 1984. Durant l'âge d'or des comics, la popularité du titre explose, juste derrière Superman. Les Blackhawks forment une équipe de pilotes d'élite de la Seconde Guerre mondiale menés par un leader énigmatique appelé Blackhawk. Dans les comic books, ils combattent les Nazis, de monstrueux vilains comme King Shark ainsi qu'une multitude de femmes fatales.



Steven Spielberg travaille actuellement sur le cinquième volet de la franchise Indiana Jones et sur un remake de "West Side Story".