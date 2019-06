Steven Spielberg écrit une série d'horreur uniquement disponible la nuit

Cinéma : "The Post", interview exclusive de Steven Spielberg - JT 19h30 - 23/01/2018 Une exclusivité dans ce journal, elle est signée Hugues Dayez. Il a pu rencontrer Steven Spielberg. Mercreid sort sur nos écrans un de ses films les plus engagés, un film fort. Il s'intitule "The Post", ou "Pentagon Papers" pour la version française, et retrace un combat de la presse américaine face au Gouvernement américain, un an avant le scandale du Watergate. Steven Spielberg vient de décrocher une nomination à l'Oscar du meilleur film. L'interview exclusive tout de suite.