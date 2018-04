Steven Spielberg dépasse les 10 milliards de dollars de recettes

Le réalisateur américain, dont le film "Ready Player One" cartonne actuellement au box-office, vient de dépasser les 10 milliards de dollars de recettes au cours de sa carrière, un record historique.

Comme le note le site The Wrap, le réalisateur à succès dépasse de loin la concurrence, avec plus de 3 milliards de dollars d'avance sur son premier concurrent, Peter Jackson.

Le site revient sur les plus grands succès de Steven Spielberg au box-office, parmi lesquels "Jurassic Park", sorti en 1993, qui lui a permis d'engranger 983,8 millions de dollars à travers le monde. En 2008, "Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal" a rapporté 786,6 millions, malgré la déception des fans de la franchise, alors que l'incontournable "E.T.: l'extra-terrestre" a rapporté 717 millions.

La liste des blockbusters du maître est longue, des "Dents de la mer" à "Il faut sauver le soldat Ryan", en passant par "Arrête-moi si tu peux ", "La Liste de Schindler" et "Indiana Jones et la Dernière Croisade".

Étant donnée l'avance dont dispose Spielberg sur Peter Jackson, en deuxième position avec 6,5 milliards de recettes grâce au "Seigneur des anneaux" et au "Hobbit", le père de "Jurassic Park" n'est pas prêt de céder sa place de sitôt.

Sur la troisième marche du podium des réalisateurs les plus rentables, on trouve avec 6,4 milliards Michael Bay de la saga "Transformers" et "Armageddon", devant James Cameron (6,1milliards) grâce notamment aux deux premiers films du box-office : "Avatar" et "Titanic".

James Cameron n'a sûrement pas dit son dernier mot puisque la suite"Avatar" devrait sortir courant 2020, avec trois autres opus ensuite.