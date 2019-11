Spike Lee va réaliser l'adaptation de "Prince of Cats"

Après le succès international de "BlacKkKlansman" (2018) puis "Da 5 Bloods", disponible sur Netflix en 2020, Spike Lee travaille déjà sur son prochain long-métrage. Intitulée "Prince of Cats", la fiction sera l'adaptation cinématographique du roman graphique du même nom publié en 2012, révèle Variety. Legendary Entertainment a acquis les droits du livre en juillet 2018. Un an plus tard, le studio a choisi Spike Lee pour diriger le long-métrage. Le cinéaste travaillera avec l'auteur de l'œuvre originale, Ron Wimberly, pour rédiger le script aux côtés du scénariste Selwyn Seyfu Hinds.

Le projet est une réécriture de la célèbre pièce "Roméo et Juliette", transposée dans le monde du hip-hop des années 80. L'histoire se concentre sur le personnage de Tybalt, le fils du frère de Lady Capulet, cousin de Juliette, chez William Shakespeare. "Prince of Cats" mettra en scène Tybalt et ses frères, à New York, lieu d'affrontement entre deux clans, les Capulet et les Montague. Roméo et Tybalt se battent pour être à la tête du classement du magazine "Duel-list" et s'attirer les faveurs de Rosalyn, la photographe du journal.

Au niveau du casting, Lakeith Stanfield ("NWA : Straight Outta Compton") devait faire partie de la distribution, mais aucun accord n'a pu être trouvé avec l'acteur.