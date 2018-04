Spike Lee sortira son film "BlacKkKlansman" pour le premier anniversaire des violences de Charlottesville

Le cinéaste américain profitera du premier anniversaire des violences de Charlottesville pour sortir son nouveau film "BlacKkKlansman". John David Washington, Adam Driver et Topher Grace seront au casting de cette plongée au sein du Ku Klux Klan.

Adapté du livre "Black Klansman" de Ron Stallworth, son long-métrage racontera l'histoire vraie de l'auteur, premier agent de police noir de Colorado Springs à avoir infiltré sous couverture le Ku Klux Klan en 1978. C'est l'acteur John David Washington ("Ballers") qui incarnera l'officier sur grand écran aux côtés de son partenaire joué par Adam Driver. Une opération qui leur permettra d'atteindre les plus hautes sphères de l'organisation suprémaciste blanche et de faire échouer plusieurs de leurs plans. Laura Harrier et Topher Grace font également partie du casting.

"BlacKkKlansman" sortira le 10 août prochain dans les salles américaines. Une date de sortie symbolique puisque des violences ont éclaté entre des groupes de suprémacistes blancs et des manifestants antiracistes, le 12 août 2017 à Charlottesville (Virginie). Les manifestants issus de l'extrême droite s'étaient rassemblés illégalement pour protester contre le retrait d'une statue de général confédéré Robert Lee, considéré comme un défenseur de l'esclavagisme. Des contre-manifestants antiracistes avaient alors rejoint le mouvement pour protester contre ce rassemblement ouvertement raciste. C'est en fin de journée qu'une voiture a foncé dans la foule des militants antiracistes, entraînant la mort d'une jeune femme et causant une vingtaine de blessés.

