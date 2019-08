Seth Rogen développe une comédie sur l'ONU pour CBS

Preacher Season 1 Tv Show Trailer (HD) (English & French Subtitles) - 28/08/2019 http://www.subtitledtrailers.com Here is "Preacher" trailer with English and French subtitles. All right reserved. What do you want, kid? It's about my dad. I want you to hurt him. You know it's a sin just to ask me that? I know. People said before you were a preacher, you did things. How hurt do you want him? How far do I go? The problem is your dad is a big fella, he's gonna fight back. Things will escalate. That's what these things do, they escalate. Violence makes violence makes nothing much at all. Preacher! - Enough! - Almost done, Sheriff. Is that what you want, kid? Jesus! What kind of a preacher are you?! Voici la bande-annonce de "Preacher" sous-titrée en anglais et en français. Tout droit réservé. Qu'est-ce que tu veux ? Mon père. Faites-lui mal. Ta demande est un péché, tu sais ? Peut-être. On dit que vous n'avez pas toujours été prêtre. Mal comment ? Très mal ? Le problème, c'est qu'il est costaud. Il va se défendre. Ça va dégénérer. Ça dégénère toujours. La violence engendre la violence qui engendre le néant. Prêtre ! - Assez ! - Je termine, shérif. C'est bien ce que tu veux ? Vous êtes un drôle de prêtre, vous !