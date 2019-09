"Selfie" couronné au festival du film grolandais

Music Hole - Teaser - 24/09/2019 MUSIC HOLE de David Mutzenmacher et Gaëtan Liekens avec Wim Willaert, Vanessa Guide, Jason Chicandier, Tom Audenaert, Laurence Oltuski, Mourade Zeguendi, Sacha Bourdo, Hande Kodja, Kody Kim, Naima Rodric, Mounir Ait Hamou, Frédéric Imberty, Pierre Ligot, Bénédicte Philippon, Guy Staumont, Marijke Pinoy et beaucoup d'autres ! (Belgique, 2019, 1h23, 8K Cinema) - SORTIE JANVIER 2020 Produit par Amos Rozenberg pour ROCKSTONE FILMS en coproduction avec NJJ, SWISSKISS, ELGOLIVE C2I en production exécutive avec PARAMAX FILMS avec la participation de MMEDIA, BETV, LOEDENS STUDIO, TAXSHELTER.BE En proie à des soucis conjugaux avec Martine, son épouse, Francis, qui travaille dans un cabaret miteux, se frite avec elle. Un matin, dans son congélateur, il découvre… une mauvaise nouvelle ! Tel est le point de départ loufoque et macabre de ce film, façon polar burlesque, parfumé de gueuze bien fraîche, de musique tzigane, sous fond de déni de la désagrégation du couple, où vont se croiser toutes les variétés de névroses et de folie. IMDB https://www.imdb.com/title/tt9629114/ Musique bande annonce : Parigo Music