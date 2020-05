"Scarface" revisité par les frères Coen, le projet est en cours

Un remake du mythique film de gangsters "Scarface", qui se situera à Los Angeles, va voir le jour avec les frères Coen au scénario sous la houlette des studios Universal Pictures, a appris jeudi l'AFP de source proche du film.

Le long-métrage, troisième version cinématographique de ce drame sanglant se déroulant dans le monde de la pègre américaine, sera réalisé par Luca Guadagnino ("Call Me By Your Name").

Le premier "Scarface" avait été réalisé en 1932 par Howard Hawks, qui s'était inspiré d'un roman tiré de la vie d'Al Capone et avait situé l'action dans la mafia italienne de Chicago.