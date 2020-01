Ruben Fleischer pourrait remplacer Travis Knight à la réalisation dans "Uncharted"

Deux semaines après l’annonce du départ de Travis Knight du projet "Uncharted", Sony Pictures souhaiterait que le cinéaste Ruben Fleischer ("Bienvenue à Zombieland", "Venom") lui succède pour diriger l’adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo.

Les démarches pour trouver un réalisateur pour le film "Uncharted" s’accélèrent. Le studio Sony Pictures a mis Ruben Fleischer en tête de liste même si aucune négociation n’aurait encore eu lieu à ce stade, croit savoir le Hollywood Reporter. Il remplacerait Travis Knight ("Bumblebee") qui a quitté l’aventure fin décembre pour des problèmes de compatibilité d’emploi du temps. En effet, la production d'"Uncharted" a été mise en pause le temps que la star du long-métrage, Tom Holland, puisse tourner le prochain "Spider-Man" pour Sony. Un contretemps qui a forcé Knight à se retirer.

Malgré cette défection, les têtes d’affiche de la fiction, Tom Holland ("Spider-Man : Homecoming", "Avengers : Infinity War") et Mark Wahlberg ("Ted", "Transformers") font toujours partie du casting. Pour rappel, "Uncharted" est un jeu vidéo créé par le studio américain Naughty Dog en 2007. Holland y incarnera Nathan Drake, un chasseur de trésors. Le scénario, écrit par Matt Holloway et Rafe Judkins, mettra en scène la rencontre entre Drake et celui qui deviendra son mentor, Victor Sullivan. Wahlberg jouera un homme nommé Sully, l’un des plus proches amis du héros, qui le sort de situations très compliquées.

La sortie en salles d'"Uncharted" était prévue le 18 décembre 2020 aux États-Unis mais elle pourrait être reportée suite à ces complications.