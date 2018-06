Robert Zemeckis réalisera l'adaptation de "Sacrées Sorcières" de Roald Dahl

Variety l'annonce : Robert Zemeckis remplace Guillermo del Toro, initialement prévu à la réalisation, mais qui, à cause d'un emploi du temps chargé, avait laissé la place vacante. Zemeckis tournera sa version cinématographique du roman pour enfants de Roald Dahl après "Les Sorcières" ("The Witches") de Nicolas Roeg, sorti en 1990.

Écrit en 1973 par le célèbre auteur britannique plus connu pour "Charlie et la Chocolaterie" ou "James et la Grosse Pêche", "Sacrées Sorcières" raconte l'histoire d'un petit garçon de huit ans dont le monde a été envahi par des sorcières, des démons à l'apparence humaine. Il tentera de les combattre alors même qu'elles l'ont transformé en souris.

À noter que Warner Bros travaille également sur une autre adaptation de Roald Dahl : le remake de "Charlie et la Chocolaterie", réalisé par Paul King ("Paddington").