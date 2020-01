Regina King va réaliser son premier long-métrage

Un an après son sacre aux Oscars pour son second rôle dans "Si Beale Street pouvait parler", Regina King se prépare à une nouvelle aventure excitante dans sa carrière. L’actrice va pour la première fois passer derrière la caméra pour réaliser un long-métrage. Baptisé "One Night in Miami", le film a d’ores et déjà lancé sa production à La Nouvelle-Orléans.

"One Night in Miami" est l’adaptation de la pièce de théâtre du même nom, écrite par Kemp Powers en 2013, qui signera d’ailleurs le scénario pour le grand écran. Le film reviendra sur la nuit du 25 février 1964, après la victoire surprise du jeune Cassius Clay sur son adversaire Sonny Liston. Le nouveau champion du monde des poids lourds célèbre cet accomplissement incroyable avec ses amis, l’activiste Malcolm X, le chanteur Sam Cooke et le joueur professionnel de football américain Jim Brown dans une chambre d’hôtel au cœur de Overtown, le quartier afro-américain de Miami. Ensemble, les quatre hommes discutent alors de leurs responsabilités à faire bouger les lignes dans le pays vers plus d’égalité et de reconnaissance pour tous les Afro-Américains.

Eli Goree ("Riverdale") a été choisi pour incarner Cassius Clay, alias Mohamed Ali, Kingsley Ben-Adir sera Malcolm X, Leslie Odom Jr. prêtera ses traits à Sam Cooke et Aldis Hodge interprétera la star de la NFL, Jim Brown. "'One Night in Miami' est une lettre d’amour à la virilité noire qui explore avec passion les sujets tels que la race, l’identité et l’amitié", a déclaré Regina King dans un communiqué. "Nous sommes ravis d’avoir Kingsley, Eli, Aldis et Leslie dans les rôles principaux, pour montrer des facettes différentes de ces icônes masculines", a-t-elle poursuivi.

Regina King en sera la productrice exécutive aux côtés de l’auteur Kemp Powers, également impliqué dans la production. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été évoquée par la production.