Regardez "Planet of the Humans", le nouveau documentaire de Michael Moore

Montagne dans la brume - © Planet of the Humans

D'une durée de 1 heure 40 minutes, le documentaire "Planet of the Humans" est disponible gratuitement sur YouTube pendant les trente prochains jours. "Nous sommes en train de perdre la bataille pour arrêter le changement climatique parce que nous suivons des leaders environnementaux, dont beaucoup sont bien intentionnés, mais ils ont vendu le mouvement écologiste aux riches financiers américains", a déclaré Jeff Gibbs, le réalisateur de ce film. Ce dernier a déjà collaboré avec Michael Moore sur "Fahrenheit 9/11" en 2004, "TrumpLand" en 2016 et "Fahrenheit 11/9" en 2018.

Ce film ne fait aucune concession et expose la vérité sur comment nous avons été influencés dans cette bataille pour sauver la planète, au point où si nous ne renversons pas le cours des choses dès à présent, les événements comme la pandémie actuelle seront de plus en plus nombreuses, dévastatrices et insurmontables

a renchérit Michael Moore. Al Gore, Bill McKibben, Richard Branson, Robert F Kennedy Jr., Michael Bloomberg font entre autre des apparitions.

"Planet of the Humans" avait déjà été présenté, dans une version non finie, lors de la dernière édition du Traverse City Film Festival, un festival de cinéma cofondé par le réalisateur de "Bowling for Columbine".