Reed Morano ("The Handmaid's Tale") va réaliser un film sur Anne Frank

Elle est l'une des réalisatrices télévisées en vue à Hollywood. Reed Morano, qui a dirigé les trois premiers épisodes de la série à succès "The Handmaid's Tale", s'intéresse à présent à l'histoire d'Anne Frank.

Intitulé "Keeper of the Diary", le long-métrage racontera plus précisément l'histoire du père d'Anne Frank, Otto. L'intrigue suivra son combat pour dénicher un éditeur afin de publier le journal intime tenu par sa fille, cachée pendant la Seconde Guerre mondial. Il trouvera en la personne de Barbara Zimmerman, alors éditrice junior chez Doubleday, une alliée qui plus tard co-fondera la revue littéraire renommée "The New York Review of Books".

L'acteur et réalisateur Kenneth Branagh était un moment préssenti pour mener à bien le projet, derrière et devant la caméra.

Reed Morano a présenté en janvier dernier au Festival de Sundance son film de science-fiction"I Think We're Alone Now", avec Peter Dinklage ("Game of Thrones"), Elle Fanning et Charlotte Gainsbourg. Elle réalise en ce moment "The Rhythm Section" avec Blake Lively et Jude Law prévu pour début 2019 au cinéma.