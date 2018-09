Rayhana, du théâtre au film, "A mon âge, je me cache encore pour fumer"

Rayhana est aussi auteure et metteuse en scène. A mon âge je me cache encore pour fumer est à l'origine sa première pièce de théâtre écrite en français. La productrice Michèle Ray-Gavras l'invite à réaliser un film à partir de ce texte.

Le film tourné en arabe est un huis-clos qui réunit des femmes dans un hammam en 1995. Le Front Islamique du Salut tente d'imposer sa loi en Algérie. Le hammam est un lieu symbolique de la mise à nu des corps et de la parole libre des femmes qui se cachent au hammam pour fumer. Rayhana met en scène une galerie de personnalités monolithiques qui brossent les possibles d’une société qui libérerait la femme et instaurerait des règles d’égalité. La réalisatrice ne donne pas dans la caricature. Elle évite même l'écueil du théâtre filmé en captant le mouvement et la respiration de corps dont la beauté est leur banalité.

Sortie en salles le 19 septembre.