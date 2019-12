"Pour Sama" et Renee Zellweger récompensés aux British Independent Film Awards

Les British Independent Film Awards, qui célèbrent les meilleurs films indépendants britanniques de l'année, ont livré leur verdict le dimanche 1er décembre. "The Personal History Of David Copperfield", "Pour Sama" et Renee Zellweger font partie des grands gagnants de la soirée.

Le documentaire "Pour Sama", sur la guerre civile en Syrie, a été honoré ce dimanche par la cérémonie des British Independent Film Awards. Le long-métrage, réalisé par Waad al-Kateab et Edward Watts et sorti en France le 9 octobre dernier, a reçu quatre prix, dont ceux du meilleur film indépendant et de la meilleure réalisation. "Pour Sama" dresse le portrait d'une jeune mère qui vit à Alep au moment où le conflit éclate. Elle filme la vie qui continue malgré les bombes.

Parmi les autres lauréats des BIFA, on retrouve "The Personal History Of David Copperfield", d'Armando Iannucci. La fiction, inspirée du roman "David Copperfield" de Charles Dickens (1850) met en scène Dev Patel ("Slumdog Millionaire") en tête d'affiche. Son partenaire à l'écran, Hugh Laurie, a obtenu le trophée du meilleur acteur de second rôle pour avoir interprété Mr Dick.

Il est à noter que Renee Zellweger, l'une des favorites pour l'Oscar de la meilleure actrice, a été sacrée meilleure comédienne pour sa performance dans "Judy" où elle incarne Judy Garland. Josh O'Connor ("The Crown") a quant à lui été distingué pour "Only You".