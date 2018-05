Plus de femmes derrière la caméra: fin des stéréotypes ou risque de ghettoïsation?

Davantage de réalisatrices va de pair avec davantage de personnages féminins, et de nuances, affirment les défenseurs d'une plus grande présence féminine dans le cinéma. Même si personne ne plaide réellement pour la mise en place de quotas en termes de sélection artistique.

Les études sont formelles: les femmes sont sous-représentées à l'écran --un problème qui s'accentue avec l'âge-- et elles ont plus rarement de rôles forts, malgré l'émergence de super-héroïnes comme "Wonder Woman" revisitée par Patty Jenkins.

"Il est très important que le monde se représente tel qu'il est. Si on reste sur la division homme/femme, on est à 52% de la population pour à peine 30% des personnages féminins", souligne la réalisatrice des "Filles du soleil", sur des combattantes kurdes.

Jessica Chastain, commentant son expérience au sein du jury l'an dernier, s'était dite "surprise par la représentation des personnages féminins" dans les films sélectionnés. "J'espère qu'en incluant plus de femmes dans l'écriture, nous aurons plus de femmes comme celles que je rencontre dans la vie quotidienne", avait souhaité l'actrice américaine.

Un autre regard ?

"J'adorerais qu'on puisse dépasser ce genre de questions un jour, mais j'ai l'impression qu'on est obligés de se les poser pour pouvoir en fait les dépasser", estime la Franco-Marocaine Meryem Benm'barek, réalisatrice de "Sofia" (Un Certain Regard). Avec des réalisateurs, selon elle, "ça manque parfois un peu de complexité, les personnages féminins..."

Le concept de "male gaze" ("regard masculin"), critiquant la vision des cinéastes sur les femmes, fait florès, bien que très débattu.

En réaction, les féministes lui opposent un "female gaze", avec une attention portée à la représentation du corps féminin, aux violences faites aux femmes, au sexe et à la nudité.

Dans "Les filles du soleil", les viols ne sont jamais montrés et une femme accouche à un moment crucial pour sa survie. Une scène que défend bec et ongles la réalisatrice, et qui aurait été plus "mise à distance" par un homme, selon elle.

"Le regard des femmes est différent du regard des hommes, le cinéma aussi", confirme l'Italienne Alice Rohrwacher, réalisatrice de la fable "Heureux comme Lazzaro". "Mais je ne veux pas abuser de cette différence", dit-elle.