Plus de 70 longs métrages et séries belges lancés sur la plateforme "RE>CONNEXT"

Plus de 70 longs métrages et séries ont été lancés lundi matin sur la plateforme "RE>CONNEXT", la première vitrine virtuelle pour les films et les séries télévisées produits en Flandre et à Bruxelles, ont annoncé les responsables du projet.

Il s'agit d'une "vitrine virtuelle" mise en ligne du 5 au 31 octobre.

Au total, ce sont 47 longs métrages et 26 séries - de fiction et documentaires - que des agents de vente internationaux, des distributeurs, des acheteurs pour des chaînes de télévision et des plateformes de streaming ainsi que des curateurs de festivals du monde entier pourront découvrir d'ici le 31 octobre.

Ce nombre record de projets inclut des titres à tous les stades de finition, du pitch à des présentations "work-in-progress", ainsi que la projection de films et séries récents. On peut notamment citer les nouveaux longs métrages de Lukas Dhont ("Girl"), Vincent Bal ("The Zigzag Kid") et Koen Mortier ("Ex-Drummer"), mais aussi la série Netflix "Soil", réalisée par le duo de "Bad Boys For Life", Adil El Arbi et Bilall Fallah.

Cette vitrine virtuelle a été mise sur pied suite à l'annulation de la cinquième édition de CONNEXT, la plateforme d'exportation des productions audiovisuelles belges flamandes, en raison de l'épidémie de Covid-19.

