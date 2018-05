Patty Jenkins, réalisatrice de "Wonder Woman" recevra le prix Women in Motion à Cannes

Pour sa quatrième édition, le prix Women in Motion, récompense visant à soutenir les femmes de l'industrie du cinéma et leur combat pour l'égalité avec les hommes, reviendra à Patty Jenkins, réalisatrice qui s'est récemment illustrée avec "Wonder Woman", avec Gal Gadot dans le rôle principal. Avec 800M$ récoltés au quatre coins du monde, le film est rentré dans l'histoire en devenant le long métrage réalisé par une femme ayant le mieux fonctionné au box-office.

Réalisatrice de "Monsters", film pour lequel Charlize Theron a obtenu l'Oscar de la meilleure actrice en 2004, Patty Jenkins succède à Isabelle Huppert, Jane Fonda, Geena Davis ou Susan Sarandon, les précédentes lauréates du prix Women in Motion inauguré en 2015.

Patty Jenkins recevra sa récompense lors d'un dîner officiel organisé en marge du Festival de Cannes 2018, le 13 mai prochain, auquel participeront François-Henri Pinault, Président-Directeur Général de Kering, Pierre Lescure, Président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, son Délégué général.

La réalisatrice américaine reviendra prochainement au cinéma avec la suite des aventures de la super-héroïne, dont le tournage est actuellement en cours. "Wonder Woman II" devrait sortir dans les salles obscures belges le 30 octobre 2019.