Patty Jenkins envisage déjà un troisième volet et un spin-off pour "Wonder Woman"

La bande-annonce officielle de "Wonder Woman 1984" vient à peine d’être dévoilée que sa réalisatrice vise déjà un troisième volet des aventures de la déesse amazonienne. Si rien n’est encore lancé officiellement, l’histoire envisagée serait déjà toute prête. Une nouvelle qui n’arrive pas seule, puisque les Amazones pourraient également faire l’objet d’un film.

Jamais deux sans trois ? Alors que les studios Warner Bros. Pictures ont dévoilé ce dimanche 8 décembre, à l’occasion du Comic Con de São Paulo au Brésil, les premières images de "Wonder Woman 1984", la suite du film de 2017, sa réalisatrice, Patty Jenkins, prévoit déjà un troisième volet. D’après ses dires à la convention brésilienne, rapportés par les médias américains présents sur place, la cinéaste aurait dès à présent une nouvelle histoire en tête pour la suite des aventures de la guerrière, ainsi qu’une idée de spin-off sur les Amazones.

"En réalité, nous connaissons déjà toute l’histoire", a révélé Patty Jenkins à propos d’un troisième opus. "C’est juste une question de savoir si nous allons changer d’avis et quand [le faire ndlr]. Je pense que nous ne voulons pas les réaliser à la suite. Cela a été génial de faire ces deux films consécutivement, mais je pense qu’il est important de laisser un peu de temps entre les deux. J’aime faire d’autres choses entre-temps. Et Gal a autre chose à faire. Je n’aime jamais prendre des décisions trop longtemps à l’avance. Nous devons voir si nous nous sentons toutes les deux prête à faire ce film que nous pensons vouloir faire, le moment venu", a-t-elle expliqué.

Un premier opus très rentable

Pas de précipitation, donc, pour Patty Jenkins, puisque le deuxième volet de la saga "Wonder Woman" ne sortira que le 3 juin 2020 en Belgique et en France et deux jours plus tard aux États-Unis. Un retour très attendu par les fans, deux ans après l’énorme succès du premier film qui s’était imposé comme le film en live-action réalisé par une femme le plus rentable de l’histoire. Le film d’action porté par la super-héroïne Wonder Woman, sorti en 2017, affiche plus de 821 millions de dollars de recettes dans le monde.

"Wonder Woman 1984" se déroule comme son titre l’indique, dans les années 80 et signera le retour de Gal Gadot ainsi que Chris Pine dans les rôles respectifs de Wonder Woman et Steve Trevor. Ils feront face à Kristen Wiig dans la peau de Barbara Ann Minerva alias Cheetah, la pire ennemie de la déesse, ainsi que Pedro Pascal dans celle de Maxwell Lord, qui donneront du fil à retordre à l’Amazone.