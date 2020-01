"Parasite", élu film de l'année par le London Critics' Circle

Qui sera sacré meilleur film la semaine prochaine lors de la 92e cérémonie des Oscars ? La lutte s’annonce rude, alors que plusieurs favoris se dégagent. "Once Upon A Time In Hollywood" et "1917" ont reçu les honneurs des Golden Globes, il y a un mois, mais "Parasite" de Bong Joon-ho pourrait bien créer la surprise. Le long-métrage coréen, Palme d’or au Festival de Cannes, a remporté ce jeudi deux trophées décernés par le London Critics' Circle (l’association britannique de critiques de cinéma) : les statuettes du meilleur film et du meilleur réalisateur.

La fiction, qui raconte l’histoire de la famille de Ki-taek, prête à tout pour se sortir de la pauvreté, succède à "Roma" d’Alfonso Cuarón, lauréat 2018. La 40e édition des London Critics' Circle était présentée par l’actrice de "Veep", Sally Phillips, à l’hôtel May Fair de Londres. Parmi les autres vainqueurs de la soirée, on retrouve "Marriage Story" (meilleure actrice dans un second rôle pour Laura Dern, meilleur scénario), "Joker" (meilleur acteur pour Joaquin Phoenix) et "Judy" (meilleure actrice pour Renee Zellweger).

Notons que le "Portrait de la jeune fille en feu" de la Française Céline Sciamma a battu "Parasite" dans la catégorie meilleur film étranger.