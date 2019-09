Paramount travaille sur un reboot de "Volte-face"

Le scénariste Oren Uziel ("22 Jump Street") signera une nouvelle version du film d'action des studios Paramount, a dévoilé Deadline. Porté par les acteurs John Travolta et Nicolas Cage, le film sorti il y a 22 ans avait été un succès retentissant au box-office, engrangeant plus de 247 millions de dollars de recettes à travers le monde. Pour le moment, aucun acteur n'a été annoncé.

Les reboots sont à la mode à la télévision et le monde du cinéma surfe, lui aussi, sur cette vague de nostalgie. Alors que Sony Pictures sortira une nouvelle version de "Charlie's Angels", le 4 décembre prochain, c'est au tour de Paramount de retravailler sur l'un de ses plus gros succès. D'après les informations du magazine américain en ligne Deadline, un reboot du thriller "Volte-Face" est actuellement en développement avec un nouveau casting.

Si pour le moment aucun acteur et aucun réalisateur n'a été annoncé, les studios Paramount ont d'ores et déjà engagé le scénariste de "22 Jump Street", Oren Uzie, pour signer le script. Le producteur chevronné Neal H. Morritz, à qui l'on doit entre autres la saga "Fast and Furious" ainsi que les séries "The Boys" et "Preacher", co-produira le projet avec David Permut comme producteur exécutif. Ce dernier était déjà impliqué dans la production du film original de 1997.

Sorti il y a tout juste 22 ans, le 10 septembre 1997 en France, le film d'action "Volte-face" était porté par le duo John Travolta et Nicolas Cage, sous la direction du réalisateur John Woo. Nicolas Cage y jouait le rôle de Castor Troy, un terroriste qui a caché une bombe chimique à Los Angeles. Afin de découvrir son emplacement, l'agent du FBI Sean Archer, dont le fils a été tué par le terroriste, décide de faire appel à la chirurgie esthétique afin de prendre le visage de Troy. Une mission qui le mène à infiltrer une prison où est détenu le frère de Castor. Entre temps, Castor Troy s'est échappé et a aussi changé de visage pour celui de Sean Archer en lui volant toute sa vie. Après l'assassinat de toute son équipe au courant de cette mission et désormais seul, le véritable agent du FBI décide de s'évader de prison.

Le long-métrage avait attiré 1,65 million de spectateurs lors de sa sortie en France et avait totalisé 247 millions de dollars de recettes au niveau mondial.