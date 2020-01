Paramount travaille sur deux nouveaux films "Transformers"

La franchise "Transformers" comptera au moins huit longs-métrages au total, annonce Variety, alors que deux scripts différents sont en train d’être écrits. Plus d’un an après la sortie de "Bumblebee", reboot de la saga "Transformers" qui avait séduit plus d’un million de spectateurs en France, Paramount et Hasbro ont commandé deux films inédits. Les scénaristes Joby Harold ("Army of the Dead") et James Vanderbilt ("The Amazing Spider-Man", "Zodiac") ont chacun été chargés d’écrire un script distinct.

Ce projet est en développement depuis le succès de "Bumblebee" fin 2018, blockbuster le plus aimé de la franchise par la critique mais aussi le moins vu avec 468 millions de dollars récoltés à l’international. Les détails des intrigues ne sont pas encore connus mais, selon plusieurs sources, il s’agira d’étendre l’univers de "Transformers" au sein duquel les Autobots d’Optimus Prime se battent contre les méchants robots Decepticons.

Outre "Bumblebee", cinq autres longs-métrages constituent pour le moment la série cinématographique "Transformers" : "Transformers" (2007), "Transformers 2 : La Revanche" (2009), "Transformers 3 : La Face cachée de la Lune", "Transformers : L’Âge de l’extinction" (2014) et "Transformers : The Last Knight" (2017).