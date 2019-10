NBC décroche le prochain thriller d'Amy Poehler

Le prochain thriller d'Amy Poehler, dont le pilote a d'ores et déjà été commandé, sera l'adaptation du roman de Sally Hepworth "The Mother-in-Law", selon la presse américaine. C'est NBC qui se chargera de la diffusion. L'actrice de "Parks and Recreation" fera équipe avec Jessica Goldberg ("The Path") en tant que productrice exécutive. Pour le moment, aucune date de tournage n'a été dévoilée.

Basé sur "The Mother-in-Law", paru en avril 2019, le thriller, qui reprendra le même titre, racontera la relation compliquée entre une femme et la famille de son mari, qui aboutira à la mort. Les sujets tels que la maternité, le statut social, la race, les secrets de famille seront abordés. Ce projet vient de recevoir la commande d'un épisode pilote, assorti à des pénalités conséquentes si la chaîne décidait de ne finalement pas diffuser le thriller. Une manière de garantir sa diffusion à l'antenne. Amy Poehler y interviendra en tant que productrice exécutive, avec sa société Paper Kite Productions, aux côtés de 3 Arts Entertainment. Universal Television, avec qui Amy Poehler est sous contrat, produira également le projet.

La scénariste Jessica Goldberg ("Parenthood", "The Path") se chargera de l'écriture du script et tiendra également le rôle de productrice exécutive. Cette dernière a travaillé dernièrement en tant que scénariste et showrunner sur la future série "Away" avec Hilary Swank. Elle a également créé la série "The Path" sur la plateforme Hulu et a collaboré sur les séries "Parenthood" et "Deception".

Quant à Amy Poehler, l'actrice de "Parks and Recreation", l'un des plus gros succès sur NBC, elle produit déjà la série "Poupée Russe" ("Russian Doll") et la prochaine série "Duncanville" qu'elle a créée avec Mike Scully et Julie Scully ("Les Simpson") pour Fox.