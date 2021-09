Mort du réalisateur de "Coup de Foudre à Notting Hill" Roger Michell

Le cinéaste Roger Michell, réalisateur de la comédie romantique "Coup de Foudre à Notting Hill", est mort mercredi à l’âge de 65 ans, a annoncé jeudi sa famille.

"C’est avec grande tristesse que la famille de Roger Michell, réalisateur, auteur et père de Harry, Rosie, Maggie et Sparrow, annonce sa mort à l’âge de 65 ans le 22 septembre", selon un communiqué de son agent.

Les causes de sa mort n’ont pas été dévoilées. Fils de diplomate, Roger Michell est né le 5 juin 1956 en Afrique du Sud, et a vécu enfant à Beyrouth, Damas et Prague, avant de retourner au Royaume-Uni. Il commence sa carrière au théâtre et à la télévision, où il réalise séries et téléfilms.

Sur les planches, d’abord en tant qu’assistant-metteur en scène au Royal Court Theatre où il assiste, entre autres, John Osborne ou encore le grand dramaturge Samuel Beckett. Ensuite il mettra lui même en scène un certain nombre de pièces. Parmi ses contemporains dans ce théâtre, on compte Antonia Bird, Simon Curtis, Hanif Kureishi et, en tant que régisseur à cette époque Danny Boyle, le futur réalisateur de Trainspotting, Slumdog Millionaire ou encore 127 heures pour ne citer que ces 3 films.

Roger Michell continuera sa carrière au théâtre pendant une bonne dizaine d’années en passant successivement par des institutions londoniennes prestigieuses tels que le Lyric Hammersmith Theatre ou encore en tant que directeur résident de la Royal Shakespeare Company, l’une des plus influentes troupes de théâtre du Royaume-Uni.