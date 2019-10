Monica Lewinsky va produire un documentaire sur des humiliations médiatiques

Scandale Bill Clinton/Monica Lewinski - 15/09/2017 22 janvier 1998 Alors qu'il est déjà accusé de harcèlement sexuel dans l'affaire Paula JONES, Bill CLINTON est menacé d'un nouveau scandale sur sa vie privée : selon plusieurs medias, le président américain aurait fait obstruction à la justice en demandant à une jeune collaboratrice de la Maison Blanche, Monica LEWINSKY, de nier la relation qu'elle aurait eue avec lui. - Hier, CLINTON obligé de s'expliquer devant les caméras pendant un entretien avec Yasser ARAFAT. Et hier soir, nouveau démenti télévisé : "It's not true !". - BT photo identité Monica LEWINSKY. Autres photos de son passage à la Maison Blanche. - Interview analyste politique Allan J. LICHTMAN : "Les gens se moquent de la vie sexuelle du président mais ne se moquent pas qu'il ait pu utiliser sa position pour faire pression sur quelqu'un". - [Vue générale] le procureur "indépendant" qui mène l'enquête, Kenneth STARR, littéralement assailli par une forêt de micros. - Carton-animation conversation téléphonique entre LEWINSKY et l'une de ses amies qui confondrait CLINTON selon le procureur qui détient un enregistrement du coup de fil. politique; archive television; archive tv; ina; inna; Institut National de l'Audiovisuel; french tv Images d'archive INA Institut National de l'Audiovisuel http://www.ina.fr Abonnez-vous http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=Inapolitique Abonnez-vous http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=Inapolitique