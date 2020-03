Michel Hazanavicius sera le président du Festival du film de Sarajevo 2020

Le réalisateur français succèdera au cinéaste suédois Ruben Östlund pour remettre les prix de la 26e édition du Festival du film de Sarajevo, ont annoncé les organisateurs de l'événement ce mardi 18 février. Le reste du jury devrait être prochainement annoncé. Le festival se déroulera du 14 au 21 août 2020 dans la capitale de Bosnie-Herzégovine.

Pour sa 26e édition, le Festival du film de Sarajevo s'offre le réalisateur français Michel Hazanavicius à la tête du jury. Les quatre autres professionnels du 7e art qui composeront le jury seront prochainement annoncés. Ils devront ensemble décerner les récompenses, les Coeurs de Sarajevo.

"Hazanavicius est un auteur connu pour sa forte expression stylistique qui a toujours réexaminé la relation entre le film, son langage et son histoire", a déclaré Mirsad Purivatra, directeur du Festival du film de Sarajevo dans le communiqué. "Rappelons-nous que, dans un nouveau millénaire, son film +The Artist+ a permis au monde entier d'apprécier un format de film supposé démodé - le film muet".

Ce sera la première fois que Michel Hazanavicius officiera en tant que président du jury. Il succède à Ruben Östlund, président en 2019 et à Asghar Farhadi en 2018.

Le réalisateur de "OSS 117" s'était déjà déplacé à Sarajevo pour assister à la 20e édition du festival en 2014 où il était venu présenter son film "The Search", également sélectionné en compétition à Cannes la même année.

Réalisateur des films cultes "OSS 117" avec Jean Dujardin, Michel Hazanavicius est devenu une icône du cinéma français et surtout international en remportant l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur pour son film "The Artist" en 2012. Porté par Jean Dujardin et Bérénice Bejo, le long-métrage muet a remporté trois autres trophées, dont celui de l'Oscar du meilleur acteur.

Son dernier film, "Le Prince oublié", qui marque son septième long-métrage, est sorti le 12 février dernier au cinéma. Omar Sy y tient le rôle principal aux côtés de Bérénice Bejo, actrice et épouse de Michel Hazanavicius.