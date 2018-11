Michel Gondry, invité de CINEMATEK et KANAL/Centre Pompidou le 7 et 8 décembre

Rentrez dans l’univers du réalisateur français Michel Gondry grâce à cette rétrospective organisée à la Cinémathèque Royale de Belgique. Du 7 décembre 2018 au 13 janvier 2019, (re)découvrez les œuvres culte du cinéaste ainsi que ses nombreux coups de cœur. De Eternal Sunshine of the Spotless Mind à L’Écume des jours en passant par Human Nature ou encore La Science des rêves, le cinéaste reviendra sur l’ensemble sa carrière lors d’une masterclass à l’Usine des Films Amateurs (UFA) à KANAL/Centre Pompidou.

Durant cette semaine d’immersion, plusieurs projections sont au programme dont deux séances en présence du réalisateur. Les 7 et 8 décembre, Michel Gondry représentera au public son film Microbe et Gasoil et l’un de ses films favoris, Mes petites amoureuses, réalisé par Jean Eustache.

Microbe et Gasoil raconte l’histoire de deux jeunes ados aux personnalités distinctes. Daniel, surnommé Microbe et Théo alias Gasoil, s’unissent pour une aventure farfelue. Ensemble, ils construisent une voiture à partir d’une tondeuse et de planches de bois. Leur objectif ? Éviter leurs familles et parcourir les routes de France. Drôle et fantaisiste, Michel Gondry embarque le public dans cette conquête de l’indépendance.

Sorti en 1974, Mes petites amoureuses suit l’enfance du petit Daniel. D’abord chez sa grand-mère à Bordeaux, il repart à Narbonne avec sa mère et entre au collège. Forcé de vivre avec elle et son nouveau compagnon, il s’évade et connait ses premiers émois amoureux. “C’est un film tourné avec simplicité et honnêteté. Et le garçon avait mon âge quand j’ai vu le film à sa sortie” - Michel Gondry.

Pour les plus curieux, Michel Gondry donnera une masterclass le 8 décembre à l’Usine des Films Amateurs. Il abordera sa filmographie dans ce lieu unique et en expliquera les fondements et fonctionnements. L’UFA, conçue par le réalisateur, permet aux amateurs de cinéma de créer de A à Z et en un temps record leur propre film. De l’écriture, au choix des acteurs jusqu’au tournage, découvrez toutes les étapes de la création d’un film. Après cette conférence, il présentera sa carte blanche à Cinematek.

Plusieurs projections seront à découvrir durant cette semaine dédiée au réalisateur, dont Le Frelon Vert, The We and the I et La Science des rêves. Pour découvrir l’ensemble de la programmation, rendez-vous sur le site de Cinematek.