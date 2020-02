Michael Waldron sera le nouveau scénariste de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Tandis que les négociations continuent entre Marvel et le cinéaste Sam Raimi, à qui l’on doit notamment la trilogie "Spider-Man", pour diriger la suite de "Doctor Strange" à la place de Scott Derrickson, Collider nous apprend qu’un nouveau scénariste a été sollicité. Michael Waldron, qui a rédigé l’intrigue de la série "Loki", a été chargé de réécrire le script de "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Il remplace Jade Halley Bartlett, qui voulait faire de ce long-métrage le premier film effrayant des studios Marvel. Ce virage vers la terreur pourrait avoir été un des points de friction entre Bartlett et les producteurs.

Avec ces nouvelles venues, le projet pourrait être totalement remanié. Dans ce deuxième opus, Benedict Cumberbatch est toujours prévu pour reprendre le rôle du célèbre super-héros créé par Steve Ditko et Stan Lee en 1963. Benedict Wong (Wong) et Chiwetel Ejiofor (Mordo) devraient également rempiler. La sortie du film est pour le moment programmée pour le 7 mai 2021 aux États-Unis.