Michael Mann va réaliser le pilote de la série "Tokyo Vice" avec Ansel Elgort

Le réalisateur d"Miami Vice - Deux flics à Miami", "Heat" ou "Le Dernier des Mohicans" prendra les rênes d'une série en développement pour HBO Max, selon Deadline. Le tournage devrait démarrer en février 2020 au Japon.

Dans "Tokyo Vice", Michael Mann dirigera les acteurs Ansel Elgort et Ken Watanabe, précédemment annoncés au casting de cette série en développement pour la plateforme de streaming HBO Max d'après les mémoires de Jake Adelstein, un journaliste d'investigation américain, qui a écrit en 2009 "Tokyo Vice: An American Reporter on the Police Beat in Japan". L'histoire racontera son expérience au coeur du milieu du crime japonais, immergé dans la société nippone. Un travail qui a fini par révéler la corruption ancrée au sein même de la police de Tokyo.

En plus du pilote, Michael Mann pourrait potentiellement réaliser d'autres épisodes, avance même Deadline. Dix épisodes composeront cette première saison qui vient compléter le catalogue du service de streaming de WarnerMedia, attendu au printemps 2020 aux Etats-Unis.

En plus d'être derrière la caméra, Michael Mann interviendra également comme producteur exécutif aux côtés des deux stars de la série. Actuellement en repérage au Japon où il débute déjà les castings, Michael Mann devrait commencer le tournage de la série en février prochain au pays du Soleil-Levant.

Outre ce projet, Michael Mann est l'un des producteurs exécutifs du prochain film très attendu de James Mangols, "Le Mans 66", porté par le duo Christian Bale et Matt Damon. Le film dramatique sortira le 13 novembre prochain en Belgique.