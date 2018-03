Michael Bay prépare deux nouveaux films

"Transformers", c'est fini. Le producteur américain, Michael Bay va réaliser deux nouveaux films pour 2019, selon les informations rapportées par le site Variety. Au programme : "6 Underground" et "Robopocalypse", deux projets d'envergure pour le cador du cinéma américain.

Michael Bay remplace Steven Spielberg, initialement prévu à la réalisation de "Robopocalypse", dans l'adaptation cinématographique du roman de science-fiction de l'auteur américain Daniel H. Wilson.

Le réalisateur de "Pantagon Papers", bien que fasciné par l'univers du livre, a dû laisser la place à Michael Bay par manque de temps. Des retrouvailles pour les deux réalisateurs de talent puisque c'est Steven Spielberg qui avait choisi Michael Bay à la réalisation des films de la franchise "Transformers".

Le réalisateur des blockbusters "Bad Boys", "Pearl Harbor", "Armageddon" ou encore "13 Hours" s'occupera également du film d'action "6 Underground", basé sur une idée originale des scénaristes de "Deadpool", Paul Wernick et Rhett Reese. Aucun détail sur l'histoire n'a encore été révélé mais le tournage est prévu pour l'été 2018 avant une sortie fixée un an plus tard.

Michael Bay est également associé au film "Dora l'Exploratrice", prévu en 2019, via sa société de production Platinum Dunes.