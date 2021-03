Michael B. Jordan passe derrière la caméra pour "Creed III"

Il était auparavant l’acteur principal de la saga, il en sera désormais également le réalisateur. Michael B. Jordan passe derrière la caméra pour le troisième volet du spin-off de Rocky.

Il retrouvera Tessa Thompson et Phylicia Rashad, déjà à l’affiche des deux premiers films. On ne sait pas encore si Sylvester Stallone réapparaîtra pour reprendre son rôle légendaire du boxeur Rocky Balboa. Le cinéaste Ryan Coogler, réalisateur des premiers Creed, est également associé à la production.

La réalisation a toujours été une aspiration, mais le moment devait être opportun. "Creed III" est ce moment – un moment de ma vie où je suis devenu plus sûr de qui je suis…

a fait savoir l’acteur dans un communiqué relayé par Variety.

La saga Creed est donc un spin-off de celle de Rocky, initiée en 2015 avec Creed : l’héritage de Balboa, suivi de Creed II en 2018. Les deux films suivent la destinée du fils d’Apollo Creed, Adonis (joué par Jordan), entraîné à l’art de la boxe par l’ancien champion et adversaire de son père, Rocky Balboa. Ce dernier est toujours incarné par Stallone qui a donc jusqu’ici endossé 8 fois les gants du personnage depuis 1976. Avant une 9e fois ?

Il s’agira de la première réalisation pour Jordan, 34 ans. Ce n’est pas la première fois que l’acteur principal de la saga endosse le rôle de réalisateur, puisque Stallone s’était essayé lui-même, avec plus ou moins de succès, à l’exercice pour Rocky II, Rocky III, Rocky IV et Rocky Balboa, et avait failli réaliser Creed 2.

Michael B. Jordan, récemment élu "homme le plus sexy du monde", a été révélé par son rôle intense de "bad guy" dans l’iconique Black Panther, également signé Ryan Coogler. Il sera prochainement à l’affiche de Journal for Jordan, film sur la guerre en Irak réalisé par Denzel Washington.