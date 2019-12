Mélanie Laurent dirigera Elle et Dakota Fanning dans "Le chant du rossignol"

L’actrice et réalisatrice française sera aux commandes de son sixième film, une adaptation cinématographique du livre de Kristin Hannah, "Le chant du rossignol" ("The Nightingale" en version originale), publié en 2015.

Elle et Dakota Fanning joueront le rôle de deux sœurs, ce qu’elles sont vraiment à la ville, dans la France de 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. TriStar Pictures produira ce long-métrage issu du roman historique de l’écrivaine américaine Kristin Hannah. On suit donc la vie de ces deux femmes, Vianne Mauriac et sa sœur cadette, Isabelle, qui sont radicalement opposées. Tandis que l’une accueille un capitaine allemand chez elle dans la Loire pour protéger sa fille, l’autre part à Paris et s’engage pour libérer son pays.

L’auteure s’est inspirée de l’histoire vraie de la résistante belge Andrée de Jongh, qui a aidé à faire évader des volontaires de guerre et cacher des enfants juifs. Mélanie Laurent a déjà travaillé avec Elle Fanning dans son précédent film, "Galveston", sorti en 2018. Le script sera écrit par Dana Stevens.

Ce sera la première fois qu’Elle et Dakota Fanning partageront le même écran. "Nous avions déjà joué le même personnage à des âges différents mais nous ne nous étions jamais parlé devant une caméra", ont-elles expliqué dans un communiqué. Ce sera chose faite avec "Le chant du rossignol", dont la date de tournage n’a pas encore été annoncée.