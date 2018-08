"Meet Jimmy" : Michael Bay va produire le prochain film d'horreur de la Paramount

Après le succès de "Sans un bruit", les studios Paramount comptent bien exploiter le filon des films d'horreur avec l'aide précieuse de Michael Bay et de sa compagnie de production Platinum Dunes. Le producteur de "Transformers" serait en plein développement de l'adaptation cinématographique d'un court-métrage d'horreur réalisé par les Néerlandais David-Jan Bronsgeest et Tim Koomen.

Tandis que le scénario du long-métrage reste encore secret, l'intrigue du court-métrage, réalisé en 2018, suivait Jennifer, une jeune femme qui écoute un podcast sur le tueur en série Jimmy Two Fingers. Malgré un avertissement quant à l'écoute de ce podcast, la jeune femme remarque que des événements perturbants se déroulent autour d'elle.

David-Jan Bronsgeest signera l'adaptation de son court-métrage sur grand écran d'après le scénario de Tim Koomen et l'équipe de Shawn et Michael Rasmussen. "Meet Jimmy" constitue un projet d'envergure pour les studios Paramount qui voient en cette histoire une potentielle franchise à développer. The Picture Company produira également le projet.

Michael Bay sera aussi de retour avec Platinum Dunes pour la production du deuxième opus de "Sans un bruit" de John Krasinski. Le premier volet, sorti en 2018, avait marqué l'un des plus gros succès pour Paramount en engrangeant plus de 330 millions de dollars au box-office.

Le producteur de "Armageddon" sera de retour pour les prochains volets de sa franchise à succès "Transformers" dont le septième et huitième opus ont déjà été annoncés.