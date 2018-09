Mais qui est Cary Fukunaga, le réalisateur du prochain "James Bond" ?

Cary Fukunaga a été annoncé comme le réalisateur du vingt-cinquième "James Bond". Une aubaine pour ce cinéaste dont le travail a parfois été remis en question par certains producteurs. Et une grande première puisque ce Californien sera le premier Américain à réaliser un opus de la saga de 007.

Son nom est sur toutes les bouches depuis que les producteurs du prochain "James Bond" l'ont annoncé à la tête de la réalisation du vingt-cinquième opus de la saga. Cary Joji Fukunaga inscrira son nom à la longue liste des réalisateurs des films sur l'espion britannique. Il succède à Sam Mendes, auteur des deux derniers "James Bond" et remplace Danny Boyle qui a claqué la porte pour cause de "différents créatifs". Derrière cette annonce, Cary Joji Fukunaga apparaît comme un choix pertinent et pourtant dangereux pour ce dernier volet avec Daniel Craig dans la peau de l'agent 007.

Deux acteurs oscarisés

Le réalisateur américain n'est pas un novice dans la réalisation. En 2014, il signe la réalisation de la première saison de "True Detective". La création de Nick Pizzolatto a rencontré un vif succès sur HBO aux Etats-Unis et sur OCS City en France. Cary Joji Fukunaga a dirigé avec succès Matthew McConaughey, oscarisé la même année pour son rôle dans "Dallas Buyers Club" en tant que meilleur acteur. Woody Harrelson et Michelle Monaghan étaient également au casting de cette série dramatique sur fond de thriller.

Matthew McConaughey n'est pas la seule célébrité oscarisée à avoir été dirigée par ce réalisateur. Emma Stone, oscar de la meilleure actrice en 2016 pour son rôle dans "La La Land", tiendra l'un des rôles principaux dans la nouvelle série de Cary Fukunaga, "Maniac". Attendue le 21 septembre sur Netflix, cette dernière fait déjà beaucoup parler d'elle puisque Jonah Hill et Justin Theroux sont également au casting. Preuve que le réalisateur américain n'a pas de mal à diriger des talents et à fournir un travail apprécié par la critique. Pourtant, sa vision est parfois incompatible avec les studios.

L'échec de "Ça"

Malgré ses réussites sur le petit écran, son profil n'a pas été retenu pour la réalisation de l'adaptation du roman de Stephen King "Ça" en 2017. Lui préférant Andrés Muschietti, les producteurs ont jugé que sa vision était trop sombre pour le grand public. Il est pourtant resté impliqué dans la production en tant que scénariste.

Cary Joji Fukunaga reste tout de même un réalisateur primé grâce à son thriller, "Sin nombre" sorti en 2009, pour lequel le réalisateur a remporté le prix de la mise en scène au festival de Sundance ainsi que le prix du jury lors du 35e Festival du cinéma américain de Deauville, la même année. La Californien a par ailleurs signé en 2015 l'un des tout premiers films originaux de Netflix, "Beast of No Nation", mené par Idris Elba.