"M3GAN" : James Wan et Jason Blum collaboreront sur un nouveau film d'horreur

Après "Insidious" en 2010, James Wan, le réalisateur de "Saw", "Insidious" ou encore "Conjuring", et Jason Blum, le producteur de "Paranormal Activity", s'uniront une nouvelle fois pour produire "M3GAN", réalisé par Gerard Johnstone ("Housebound") et écrit par Akela Cooper ("American Horror Story").

Deux grands noms du film d'horreur, James Wan et Jason Blum, vont travailler ensemble sur un thriller de robots. Le projet a été annoncé ce mercredi, un jour avant l'ouverture du Comic Con à San Diego.

"M3GAN" racontera l'histoire d'un concepteur de robots, à la tête d'un magasin de jouets, qui développe une poupée plus vraie que nature, programmée pour s'attacher émotionnellement à sa nièce récemment devenue orpheline. Un recours à l'intelligence artificielle qui fonctionnera un peu trop bien, la poupée étant bientôt trop protectrice de sa nouvelle amie.

"J'ai vraiment apprécié collaborer avec Jason [Blum] sur "Insidious", un film qui nous a fait beaucoup de bien à tous les deux, a confié James Wan au Hollywood Reporter. Je n'oublie pas où j'ai commencé et je suis très reconnaissant envers lui. Le concept du film est une réflexion autour de notre dépendance vis-à-vis de la technologie. Et ce qu'il se passe quand elle devient incontrôlable".

Le tournage commencera cet automne.