Les "trésors" de sa région natale, inspiration pour la Japonaise Naomi Kawase

"Beaucoup d'artistes créent des oeuvres à partir de la richesse de leur pays natal. J'en fais aussi partie", ajoute celle qui est née et a grandi à Nara, dans l'ouest du Japon, riche en trésors historiques et culturels.

"Histoires de famille"

"Nara est une ville qui n'a pas de mer, et donc c'est la forêt qui est l'élément le plus important dans la nature. Elle est considérée comme une sorte de divinité", explique la cinéaste, qui dit avec "Voyage à Yoshino" avoir voulu "montrer le côté très mystique et mystérieux de la forêt".

Coproduction franco-japonaise, "Voyage à Yoshino" (initialement intitulé "Vision") raconte l'histoire de Jeanne (Juliette Binoche), une Française venue au Japon à la recherche d'une plante médicinale rare dans la forêt près de Nara. Elle va y faire la connaissance de Tomo (Masatoshi Nagase), un garde forestier, qui l'accompagne et la guide sur les traces de son passé.

La communion avec la nature, l'un des thèmes principaux de son oeuvre, se retrouve dans ce film poétique, à la narration fragmentée, qui ne livre pas forcément toutes ses clés.

"Si j'ai fait un tel film aujourd'hui, c'est parce que j'avais une sorte de peur de la tendance actuelle" à "avoir des informations très vite", ce qui est "contraire aux arts traditionnels japonais, comme le théâtre No ou l'Ikebana, l'art floral, qui nécessitent du temps", explique-t-elle.

"Je voulais montrer qu'il existe quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre", poursuit la cinéaste, qui dit aussi avoir "ressenti une sorte de lien" avec Juliette Binoche, qu'elle a rencontrée l'an dernier à Cannes, et estime avoir fait un film "qui lui ressemble".

Naomi Kawase, qui a été élevée par une grand-tante et un grand-oncle, souligne également "tenir à raconter des histoires de famille" à travers ses films, même s'il n'y a pas toujours "de liens de sang".

"On peut dire que ce qui me pousse à faire des films, c'est évidemment ma propre vie, mais aussi toutes mes expériences et tous les environnements que j'ai connus", poursuit celle qui définit son cinéma comme la "conversion en images" de "visions", qui "naissent de l'interaction de ses 'souvenirs', des paysages qu'elle observe et des faits et réalités qu'elle rencontre".

"J'ai évidemment ma propre vie bien réelle, mais le cinéma est une autre vie que j'ai aussi", ajoute-t-elle.